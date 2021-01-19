Вашингтон и Москва обменялись цитатами борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). Заседание состоялось в понедельник, 18 января, а в третий понедельник января в США чтут память этого борца за права темнокожего населения, который родился 15 января.На заседании Совбеза дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» в Ближневосточном регионе, и первым использовал цитату Кинга. «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это», - заявил он.В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также использовал цитату борца за права темнокожего населения, призвав американскую сторону прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке.«В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: \\"Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели\\"», - отметил российский дипломат.Небенця добавил, что Вашингтонцу следует «прекратить бряцание оружием», а также провоцировать в регионе гонку вооружений.Кроме того, представитель России напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, а также подчеркнул, что это является «приглашением к диалогу» и «к миру в противовес приглашению к войне».