Вспышка птичьего гриппа в Японии, зарегистрированной этой зимой, оказалась рекордной по своим масштабам. Такое заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.По его словам, после того как первые случаи птичьего гриппа были обнаружены в префектуре Кагава в ноябре прошлого года, инфекция была выявлена в 15 из 47 префектурах на 36 птицефермах. Генсек японского правительства отметил, что по количеству случаев, а также по числу уничтоженных кур это является самым высоким показателем за все время.Согласно приведенным данным, за 2,5 месяца со времени первого случая в стране из-за птичьего гриппа было уничтожено около 6,04 миллиона кур. Последний раз примерное число уничтоженных птиц зарегистрировали зимой 2005-2006 годов, когда из-за инфекции специалистам пришлось уничтожить 5,7 миллиона куриц.