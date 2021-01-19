Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила, насколько велика вероятность того, что коронавирус станет сезонным заболеванием.Специалист заявила в интервью \\"Российской газете\\", что для формирования однозначного ответа надо наблюдать за динамикой распространения COVID-19 в течение нескольких сезонов.Вуйнович также отметила, что необходимо выяснить, на какой срок будет обеспечивать защиту от заражения коронавирусом вакцина.- Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы, - объяснила представитель ВОЗ.