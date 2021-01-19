Российские авиакомпании представили предложение по созданию новых низкотарифных перевозчиков. Данное распоряжения дали глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта Виталий Савельев.Как передает «Известия», Глава Минтранса поручил проработать вопрос о создании новых лоукостеров, которые смогут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. В свою очередь, руководитель Росавиации попросил перевозчиков подготовить предложения по созданию бюджетных авиаперевозчиков в Сибири и на Дальнем Востоке.В среду, 20 января, в Росавиации состоится совещание, на котором со своими докладами выступят авиаперевозчики «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, Utair, а также «Азимут» и «Ямал». Предполагается, что в ходе совещания будет обсуждаться целесообразность создания новых авиакомпаний, а также формирования лоукост-сегмента на базе действующих.Напомним, днем ранее, 18 января, президент России Владимир Путин поручил подумать исключение возрастных ограничений для льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.