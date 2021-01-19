В соответствии с постановлением правительства, медику за работу с больными коронавирусной инфекцией пациентами за один день засчитывается три, фельдшер скорой помощи за два месяца работы заработает полгода стажа. Такое пояснение дала глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.«Сведения о трудовой деятельности медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на данную инфекцию, будут подаваться работодателями в территориальные органы Пенсионного фонда», - приводит ее слова РИА Новости.Как уточнил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, около четверти российских медиков могут получить право на досрочную пенсию после работы с зараженными коронавирусом.«Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25 процентов российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию», - отметил он.Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, какие категории граждан имеют право на досрочную пенсию и как ее оформить.