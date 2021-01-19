Верховный суд России признал незаконным увольнение сотрудницы Научно-исследовательского института за прогул из-за сильного снегопада. Ее дело о споре с работодателем отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение.«Судебная коллегия по гражданским делам сочла основанным на ошибочном толковании норм права и сделанным без учета разъяснений, содержащихся в пункте 53 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года № 2.», - приводит ТАСС постановление Верховного суда России.Как отмечено в материале искового заявления, в день, когда сотрудница НИИ не смогла прийти на работу, она находилась с несовершеннолетней дочерью в Московской области у престарелых родителей, где ухаживала за семьей и делала уколы больной матери, которая является инвалидом второй группы.В день пропуска женщина собиралась прийти на работу, но не смогла из-за сильного снегопада в Москве и Подмосковье. Она отметила, что в деревне есть только одна дорога на въезд и выезд, общественный транспорт отсутствует, а ближайшая станция находится в 10 км. По ее словам, она предпринимала все попытки добраться до работы, в том числе звонила в коммунальные службы с просьбой очистить дороги, но они расчистили улицы только ближе к вечеру.