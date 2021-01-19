В Китае за минувшие сутки зафиксировано 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 43 выявлены в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, сообщает национальный госкомитет здравоохранения.На прошлой неделе в Цзилинь зафиксировали единичные случаи заражения, но 17 января там выявили 10 случаев заражения коронавирусом, а 18 января - уже 30. Специалисты объясняют случившуюся вспышку суперраспространителем коронавируса. Мужчина, продающий товары для улучшения здоровья пожилых людей, по данным газеты The Global Times, заразил более 100 человек за несколько дней, контактируя в основном с пожилыми. Мужчина, по данным властей, приехал из соседней провинции Хэйлунцзян и узнал о случившемся ранее контакте с заражённым коронавирусом лишь через несколько дней после приезда.Власти уже опубликовали подробный маршрут поездок продавца за неделю до того, как обнаружилось его заражение коронавирусом. За это время он четыре раза проехал на поезде, три раза на автобусе и один раз на метро между провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.За четыре дня он также провёл четыре семинара по вопросам здоровья, маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых в городах Гунчжулин и Тунхуа, оба в провинции Цзилинь. За это время он заразил 79 посетителей его семинаров и 23 знакомых. Средний возраст заражённых им людей 63 года. Самому старшему из пациентов 87 лет.