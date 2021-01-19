«Южноафриканский» штамм коронавирусной инфекции 501.V2, обнаруженный в конце прошлого года, признан более заразным, чем впервые выявленный тип вируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог Южно-Африканской Республики Салима Абдулу Карима.Как передает агентство Reuters, по словам эксперта, новая мутация вируса при попадании в организм сильнее и легче связывается с клетками человека, что объясняет, почему штамм 501.V2 примерно на 50 процентов быстрее распространяется среди населения.Кроме того, указано на то, что антитела к предыдущим версиям коронавирусной инфекции менее эффективны в отношении 501.V2. Однако, как сообщил Карим, на сегодняшний день отсутствуют доказательства более серьезной патогенности штамма.Напомним, накануне в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса. Заболели трое человек в клинике города Гармиш-Партенкирхен. Пока специалисты не выяснили, каковы особенности нового штамма.