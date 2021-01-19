В России выявлено 21 734 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперштаба, у 11,2% новых заболевших не было никаких проявлений коронавируса. Заражённые за стуки зафиксированы во всех 85 регионах России. Общее число заболевших достигло 3,6 миллиона человек.Больше всего положительных тестов на выявление коронавируса оказалось в Санкт-Петербурге - 3 281. На втором месте Москва с 3 115 заразившимися за сутки, а на третьем Московская область. Там за 24 часа специалисты выявили 1 072 заражённых.Врачи смогли выписать после прохождения лечения от COVID-19 ещё 23 262 человека, а за всё время эпидемии выздоровели уже три миллиона человек.Скончались 586 пациентов, всего жертвами коронавируса в России считаются 66 623 человека.