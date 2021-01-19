Образ жизни человека можно назвать здоровым только если он не курит, не злоупотребляет алкоголем, ест не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более пяти граммов соли в сутки, а также если человек в неделю занимается более 150 минут спортом с умеренной нагрузкой, как, например, пешая ходьба, и более 75 минут интенсивным спортом, как бег, тренажёры, плавание, заявил в интервью kp.ru эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль, опираясь на методику Росстата.Приверженцами ЗОЖ в России оказались лишь пять процентов мужчин и восемь процентов женщин в среднем по стране, однако в пяти регионах цифры оказались значительно выше.Среди лидеров по соблюдению правил здорового образа жизни перечислены Ингушетия, Севастополь, Северная Осетия, Татарстан и Адыгея.1. Ингушетия - 37% населения (и мужчины, и женщины)2. Город федерального значения Севастополь - 26,5% (27% мужчины, 26% женщины)3. Северная Осетия-Алания - 20,5% (18% мужчины, 23% женщины)4. Татарстан: 18% (14% мужчины, 22% женщины)5. Республика Адыгея - 14,5% (14% мужчины, 15% женщины)При этом в Москве показатели оказались даже ниже, чем в среднем по России: свой образ жизни могут назвать здоровым только 4,2% мужчина и 5,6% женщин. В Санкт-Петербурге эти показатели составляют 4,3% и 7,4% соответственно.