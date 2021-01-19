Украинцы раскритиковали публикацию в Facebook депутата Рады от партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина, который, поддержав политику Киева по отношению к русскому языку, назвал русскую культуру «второстепенной» и «региональной».По его словам, дети вместо «второстепенной региональной» русской литературы будут изучать «мировую», а вместо Москвы будут уезжать учиться в Польшу и Германию, нет ничего плохого.«Дети будут знать мировую литературу вместо \\"великой русской\\", которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», — написал он на страницах соцсетиОднако украинцы с таким заявлением политика не согласились.«Уже жалею, что отдала свой голос за Вас», - призналась одна украинка.«Жалкий тип, убогое мышление. А еще - народный депутат», - отметила одна из пользователей соцсети.«В нашей стране две проблемы по классике - дураки и дороги, вот типичный случай», - добавил другой.Одина из пользователей напомнила, что «Войну и мир» перевели на многие языки мира и ставят фильмы, как и по «Доктору Живаго».«На Украине, и не дай бог в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову», - написал другой пользователь.