Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что США потеряли образ \\"лучшей страны в мир\\" и \\"светоча демократии\\". Он отметил, что события последних месяцев нанесли ущерб государственному имиджу, который долгие десятилетия создавали американские власти.- То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда, - заявил Познер в беседе с телеканалом RTVI.Журналист добавил, что представители США приводили свою демократическую систему в пример остальным, но сейчас выставить её образцовой уже невозможно.