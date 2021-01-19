Пандемия коронавирусной инфекции повлияла планы россиян во время празднования Крещение в этом году. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство респондентов не планируют идти в церковь или купаться в проруби, но собираются поздравлять своих близких.Как сообщает ВЦИОМ, в день Крещения, 19 января, около 75 процентов россиян планируют поздравлять близких, однако за праздничным столом с ними соберутся только четверть граждан, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.Также сократилась количество желающих пойти в церковь за святой водой, которых в этом году 34 процента (на 17 процентов меньше, чем в 2020 году). На службу планируют пойти 16 процентов (на 12 процентов меньше, чем в 2020 году).Окунуться в прорубь собираются 13 процентов респондентов, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году.Как писал сайт kp.ru, в этом году РПЦ отдельно призвала прихожан воздержаться от крещенских купаний из-за многочисленных опасностей, связанных с пандемией коронавируса и аномальными морозами. Эксперты также напомнили, что даже в обычных условиях для неподготовленных людей окунание в прорубь нередко заканчивается трагически. Кому лучше отказаться холодных купелей kp.ru рассказала известный врач-кардиолог Ольга Молчанова.