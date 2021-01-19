Сравнение вакцин «Вектор» и «Спутник V» является некорректным, поскольку никакие клинические исследования по сравнению этих двух препаратов не проводились. Об этом рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.«На данный момент вопрос о сравнении двух вакцин некорректен. Какие-то данные могли бы появиться только в случае прямых сравнительных клинических исследований, которые конечно никто пока не проводил. Так что любые доводы в пользу одной или другой вакцины, которые сейчас можно услышать, - это субъективные ощущения разных людей», - цитирует эксперта «Российская газета».Иммунолог добавила, что хотя две вакцины совершенно разные, эта разница имеет значение только для ученых. Потребители же могут выбрать любую из них: эффект у них одинаков, а противопоказания идентичны.При этом специалист все же добавила, что перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом, а не принимать каких-либо решений самостоятельно.«В любом случае решение необходимо принимать при участии врача», - отметила Ивлева.Напомним, ранее сообщалось, что в Москве со вторника, 19 января, открывается запить на прививку от коронавируса для самозанятых и ИП. Сейчас в городе открыты 100 прививочных пунктов, которые работают ежедневно, передает РИАМО.