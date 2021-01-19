Банки России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в прошлом году, что стало трехлетнем минимум. Об этом говорит статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).Как передает РБК по данным НБКИ, в 2020 году были только удовлетворены 33,9 процента заявок на розничные кредиты, что на 3 процентных пункта меньше.Отмечается, что ужесточение затронуло не все сегменты, поскольку к ипотечным кредитам стали относится даже лояльнее. Одобрены были 71,3 процента заявок на ипотеки. Как отмечают эксперты, это связано с развитием программ льготной ипотеки и приходом на рынок заемщиков, у которых есть деньги.Сильнее ситуация отразилась на автокредитах, где доля отказов возросла на 10 процентов - с 56,5 процента в 2019 году до 62 процентов в 2020 году. Упал также и уровень одобрения необеспеченных кредитов, он составил 31,2 процента.