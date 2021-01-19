Полиция Неаполя нашла в квартире одного из местных жителей украденную копию полотна одного из учеников Леонардо да Винчи - \\"Спаситель мира\\" (\\"Salvator Mundi\\"). Оригинальная картина считается самой дорогой картиной в мире. Сейчас она находится во владении саудовского принца Бадр бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана Аль Сауда - министра культуры Саудовской Аравии, который приобрёл её за 450 миллионов 300 тысяч долларов.Газета The Daily Mail сообщает, что ранее картина XV века украшала Базилику Святого Доминика в Неаполе. Изображение Христа как спасителя мира было предположительно написано в 1500 году для Людовика XII - вскоре после того, как французский король завоевал Миланское герцогство и взял под свой контроль Геную. Последние два года полотно украшало только квартиру 36-летнего мужчины там же, в Неаполе. Сейчас временный владелец копии картины Да Винчи арестован.Всего в мире существует порядка 20 копий произведения \\"Спаситель мира\\", написанных учениками Леонардо Да Винчи.Ранее сайт KP.ru сообщал о длительном судебном разбирательстве между бывшим владельцем \\"Уралкалия\\" Дмитрием Рыбловлевым и скандально известным арт-дилером Ивом Бувье. Олигарх обвинил дилера в завышении цен на живопись при продаже. Когда в марте 2017 года Рыболовлев выставил на аукцион несколько картин Пабло Пикассо, Поля Гогена и Рене Магритта из своей коллекции, при их продаже он потерял более 120 миллионов долларов. За сделку по картине Да Винчи \\"Спаситель мира\\" Бувье незаконно приобрёл 40 миллионов долларов.