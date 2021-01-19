Суд заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.«Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. <...> Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», - говорится в заявлении пресс-служба СК.Следствие считает, что именно Бутба стрелял в Иванькова, а Папава в тот момент находился на месте происшествия, прикрывал отход киллера и был готов начать стрельбу в преследователей в любой момент из автомата Калашникова.Бутба и Папава заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствии следователи, оба фигуранта дела после убийства уехали в Абхазию и находятся там до сих пор. На данный момент решается вопрос об их экстрадиции в Россию.Напомним 25 февраля суд отправил под стражу другого фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. По данным следственного комитета, именно он передал ту самую снайперскую винтовку, лишившую криминального авторитета жизни. Позже в СК вычислил еще одного участника убийства Джамбула Джанашию, которому вменяют незаконный оборот оружия и соучастие в убийстве