Компания «Атомэнергопром», входящих в госкорпорацию «Росатом» заключила контракт на возведении на ВДНХ в Москве павильона атомной энергии.Ранее появилась информация, что среди установленных манекенов ученых и партийных деятелей СССР, будет комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия и «отец советской атомной бомбы» Игорь Курчатов. Как передает РИА Новости, в Росатоме уточнили, что никаких скульптур Берии на ВДНХ не будет, но его упомянут в числе руководителей атомного проекта.«Мы не касаемся политических вопросов. Нас тоже мучила эта история, а там же ещё и Сталин всем этим руководил. Но куда деться. Мы постараемся сделать всё это интеллигентно. Но совсем избежать упоминания невозможно», - приводит «Подъем» главы Департамента коммуникаций «Росатома» Андрея Черемисинова.Как отмечается, каждая фигура на павильоне атомной энергии на ВДНХ, согласно госзаказу, должна представлять собой реалистичный манекен с «вандалостойким» стеклопластиковым туловищем, голова должна быть из силикона.