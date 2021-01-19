В Ирландии медработнии зарегистрировали 81 случай побочных эффектов от вакцин против коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.«Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов, которые достаточно характерны для всех типов прививок», - приводит газета The Irish Times слова главы Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) Лоррэн Нолан, которая уточнила, что эти симптомы быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства.В числе наиболее распространенных побочных эффектов глава регулятора отметила повышенную утомляемость, тошноту, головокружение, ломоту в суставах, зуд и сыпь в области сделанных уколов. Случаев острых аллергических реакций пока не отмечено.Напомним, ранее побочные эффекты, среди которых о тяжелые аллергические реакции, выявили среди привившихся вакциной Pfizer в Израиле. У 13 израильтян после введения первой дозы вакцины произошел паралич лицевого нерва. Накануне, власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцины Moderna из-за аллергии среди привитых. За 24 часа медицинского обслуживания потребовали около десяти пациентов, получившие прививку. Медики отметили возможную проблему с определенной партией.