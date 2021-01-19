Беспорядки, которые произошли в Вашингтоне, показывают проблемы, назревшие в США. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом», - отметил представитель Кремля.По его словам, все проблемы, которые назрели в США, «налицо» и, как результат, привели к «серьёзной дестабилизации» внутриполитической ситуации в стране. Песков отметил, что такая дестабилизация привела и к «крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали».Напомним, 6 января, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа вошли в здание американского Конгресса и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли пять человек. В связи с этими в Конгрессе призвали отстранить от должности президента США и вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию»