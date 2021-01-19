Основную угрозу развития рака по-прежнему составляет табачный дым, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.- Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. <…> В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов, - заявил Мясников в эфире телеканала \\"Россия 1\\".Также врач напомнил о высоком содержании канцерогенов в шпротах и пережаренном растительном масле, а также копчёных, жареных и солёных продуктах.Мясников также заявил, что переизбыток соли провоцирует рак желудка, а бекон, колбасы, сардельки и сосиски - многих других органов, помимо желудка.Помимо продуктов питания, человек часто сталкивается с канцерогенами в строительных материалах. Так, асбест, по словам Мясникова, спровоцировал \\"у сотен тысяч людей\\" рак лёгких, а в строительных лаках опасность представляет высокое содержание радона и свинца.Спровоцировать возникновение онкологического заболевания также может низкая физическая активность. Гепатиты B и C способны привести к раку печени, вирус папилломы человека - к раку шейки матки, хеликобактер пилори - к раку желудка, а алкоголь опасен в качестве фактора развития рака груди у женщин и мужчин.