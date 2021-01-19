Вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех российских регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уточнив, что препарат от COVID-19 поступил во все субъекты страны«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах Российской Федерации … Все регионы готовы к вакцинации», - сказал глава Минздрава на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мурашко сообщил, что изначально были пробные логистические поставки для отработки всей цепочки.Министра также отметил, что были дополнительно разработаны стандартные операционные процедуры для обеспечения качества как хранения и транспортировки препарата, так и проведения процедуры вакцинации с памятками для пациентов и медицинского персонала.Напомним, 13 января, президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех категорий граждан, призвав подготовить в стране соответствующую инфраструктуру к следующе недели. Глава государства также назвал российскую вакцину лучшей в мире, отметив, что на сегодняшний день важно понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммов вируса.