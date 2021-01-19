Доставка онлайн-покупок на дом предоставляет доступ в дом множеству случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики. Об этом предупредила адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.Основными факторами риска эксперт назвал «курьеров-наводчиков» и «курьеров-домушников». Первые, по ее словам, могут оценить тип входных замков, наличие сигнализации, благосостояние, и передать всю полученную информацию для организации крупной квартирной кражи. «Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», - приводит РИА Недвижимость объяснение юрист.Харина уточнила, что такое достаточно часто происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер должен ждать решения по заказу. Эксперт также отметила, что полный домашний адрес относится к персональным данным, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать.Адвокат призвала соблюдать несколько правил. По ее словам, доверять доставку следует крупным организациям с проверенной курьерской службой. При заказе дорогостоящих вещей желательно использовать онлайн-оплату, указывать адрес без номера квартиры и встретить курьера «у парадной в светлое время суток».Кроме того, безопасной является доставка в офис. При заказе одежды желательно отдать предпочтение пунктам выдачи заказов, оснащенным примерочными кабинками.