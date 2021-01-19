К регистрации готова тест-система, которая позволяет определять наличие «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в дальнейшем данное устройство позволит выявлять все возможные мутации без большого привлечения средств.«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма – это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование», - сообщила Попова.Как сообщила глава Роспотребнадзора, новую тест-ситему разработал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Устройство способно выполнять анализ за полтора часа с момента забора мазка до получения результата.Напомним, о новом выявленном штамме коронавируса заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый коронавирус может оказаться заразнее на 70%, и в Лондоне, а также на юге страны пришлось ввести локдаун. Многие государства прекратили авиасообщение с Британией, в том числе и Россия.