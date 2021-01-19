В январе в России продолжилось снижение темпов прироста новых заражённых коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.- В Российской федерации за период января 2021 года отмечается стабилизация эпидемиологического процесса по коронавирусу. Среднесуточный показатель - 16 на 100 000 населения, как и на той неделе. Продолжается снижение темпа прироста, - уточнила Анна Попова.Глава Роспотребнадзора также заявила, что темп прироста составляет менее единицы в 83 регионах России из 85. Высокими показатели сохраняются в Санкт-Петербурге и Крыму.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России сегодня, 19 января, выявлена 21 тысяч новых заражённых коронавирусом. Выздоровели 23,2 тысячи человек, а скончались 586 человек. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено больше заражённых в Москве: 3 281 новый пациент против 3 115 соответственно.