Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье в декабре, незадолго до отъезда из диппредставительства в Москве, сделал себе прививку российской вакциной «Спутник V»«Незадолго до своего отъезда из Москвы тогдашний посол Швейцарии Ив Россье сделал себе прививку российской вакциной», - приводит РИА Новости слова представителя посольства Швейцарии, который отметил, что прививку вакциной «Спутник V» сделали еще несколько других сотрудников диппредставительства.Турецкий посол в России Мехмет Самсар также не исключил, что привьется российской вакциной от коронавируса. По его словам, в диппредставительстве прорабатывают такй вопрос«Я контактировал по этой теме с МИД РФ и министерством здравоохранения. В целом не исключаем, что в будущем мы с сотрудниками посольства можем привиться российской вакциной», - сообщил турецкий дипломат.Напомним, накануне посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что сделал себе прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», и никаких побочных эффектов после инъекции у него нет.