Все большее число заразившихся коронавирусной инфекцией фиксируется не в центральных городах страны, а в сельских населенных пунктах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что в этих проблемных районах будет усилен профилактический контроль.«Именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день», - сообщила глава Роспотребнадзора в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.Попова сообщила, что в текущем месяце ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, тем не менее распространение инфекции продолжается, хотя и не в таких высоких цифрах, как ранее.Согласно приведенным данными, в 83 российских регионах, за исключением Петербурга и Крыма, темп прироста заболеваемости составляет менее единицы. Глава Роспотребнадзора назвала это хорошим прогностическим знаком в части эпидемиологии коронавируса.По ее словам, в 66 субъектах страны идет стадия стабилизации заболеваемости, стадия снижения отмечена в семи субъектах, а стадия роста продолжается в 13 регионах.