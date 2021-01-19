После инаугурации, которая состоится 20 января, Джо Байден даст несколько комментариев, которые могут оказать существенное влияние на валютные рынки. Такое мнение выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. При этом эксперт добавила, что ранее избранный президент США, скорее всего, не станет первым делом говорить о санкциях, новых ограничительных мерах, а значит, российская валюта удержит свои позиции.«Третья неделя января может состояться для доллара в рамках значений 73,5-75,5 рубля, хотя его более здоровая цена составила бы 76-77 рублей. Евро удержится в границах 89-91 рубль. Этот диапазон ниже, чем привычно рынку, но конъюнктура пока складывается именно такой», - приводит слова аналитика «Российская газета».Бодрова также добавила, что покупать валюту по такой цене не стоит. Вероятнее всего, цены еще опустятся, так что лучше сбережения пока оставить в рублях.Напомним, ранее Центробанк России назвал официальные курсы валют на среду, 20 января. По данным регулятора, курс доллара немного опустится и составит 73,72 рубля, а евро будет стоить 89,2 рубля, передает «Свободная пресса».