В Японии из-за уборки снега погибли уже более 60 человек. Большинство из них - пожилые граждане, которые пытались очистить крыши своих домов от снега, но, не удержавшись, упали на землю и умерли под снежным завалом. Об погибших сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.Из-за пугающей динамики правительство поручило местным органам власти направить выделяемые ресурсы в первую очередь на помощь населению. Министр Акаба также заявил, что правительство окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны.- Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке, - сообщил Кадзуёси Акаба во время пресс-конференции в Токио. Предыдущий рекорд был установлен зимой 2017 - 2018 годов, сообщает ТАСС.Большинство погибших составляют пожилые люди, которые упали с крыш своих домов или умерли под снежными завалами. Сильные снегопады идут на севере японского острова Хонсю и на острове Хоккайдо с декабря прошлого года.В декабре, как сообщал сайт KP.ru, около тысячи автомобилей застряли на трассе Канъёцу между Токио и Ниигатой из-за снежных завалов.