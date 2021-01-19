Вакцинация одним компонентом российского препарата от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороны» возможна, если человек ранее уже переболел COVID-19, однако данный вопрос еще нужно тщательно изучить. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию научного центра «Вектор», ученые которого разработали вакцину.- Введение только одной дозы «ЭпиВакКороны» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. Возможна вакцинация только первым компонентом вакцины ранее переболевших людей, но пока что это не регламентировано и требует дополнительных исследований, - говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости во вторник, 19 января.Как ранее писал сайт kp.ru, по оценке Роспотребнадзора, иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» составляет 100%.