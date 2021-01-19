Премии по итогам прошлого года получили только 15 процентов российских работников, при этом большей части их них заплатили менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает исследование сервиса Работа.ру.Как передает РИА Новости, согласно проведенному исследованию около 15 процентов респондентов сообщили, что уже получили премию по итогам предыдущего года, при этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37 процентов россиянЧто касается размеров вознаграждения, то больше половины (57 процентов) опрошенных сообщили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15 процентам выплатили до 20 тысяч рублей, 8 процентов россиян получили премию до 30 тысяч рублей, и только каждый пятый респондент заявил, что получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения в конце года.