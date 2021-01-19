Угрозы США ввести санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве газопровода «Северный поток – 2», можно воспринимать только как недобросовестную конкуренцию. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.«Расценивать все эти решения можно предельно однозначно. Это недобросовестная конкуренция, это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе», — цитирует сенатора RT.Напомним, ранее во вторник, 19 января, в Америке заявили, что в отношении российской компании, которая участвует в строительстве «Северного потока – 2» могут быть введены ограничительные меры.Ранее также сообщалось, что из-за политического давление реализация проекта «Северный поток – 2» может быть временно приостановлена. В «Газпроме» добавили, что компания продолжает сталкиваться с рисками, которые связаны с «изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами», передает Пятый канал.