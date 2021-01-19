Российские военные впервые провели сетецетрические учения, суть которых заключается в том, чтобы объединить всех участников в информационную сеть и, используя данные разведки, координировать управление оружием и войсками.Как сообщили в командовании Западного военного округа, в манёврах были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста С-М2» в единой системе управления огнём в Брянской области. Они использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая была установлена для обмена данными и корректировки огня в режиме реального времени.В учениях участвовали артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии. Были задействованы около 500 военнослужащих и 25 единиц оружия.«Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до десяти выстрелов в минуту», - отмечают в пресс-релизе командования Западного военного округа.