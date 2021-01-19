Циолковский станет первым городом Амурской области, который полностью перейдет на газ. По словам губернатора региона Василия Орлова, в 2021 году на газификацию муниципалитета выделяется 32,2 млн. рублей, из них 31,3 млн. - это средства областного бюджета. Циолковский — город ученых и космонавтов, строящийся с нуля рядом с космодромом «Восточный». Долгосрочный план его социально-экономического развития в январе 2020 года был утвержден Правительством РФ. По прогнозам, через несколько лет здесь будут проживать около 20 тысяч человек. Чтобы город стал комфортным для жителей, уже сегодня нужно запланировать и построить всю необходимую инфраструктуру.- Циолковский – единственный город, который с нуля строится в нашей стране. По оценкам, через несколько лет в нём будет проживать почти 20 тысяч человек (сейчас чуть более 7 тысяч), - рассказал Василий Орлов. - Мы уже видим, как меняется город, он активно развивается, благоустраивается, идёт модернизация коммунальной инфраструктуры старой части города, образовательных учреждений, реконструкция дорог, строятся новые спортивные объекты. Кроме того, Циолковский станет первым населённым пунктом региона, который перейдёт на газ. Планов очень много. Сделаем Циолковский современным городом, удобным для проживания.В первую очередь в Циолковском необходимо построить современное жилье. В июле 2020 года регион подсчитал потребность города в новых домах и объектах социальной инфраструктуры. Проект жилищного фонда космодрома «Восточный» был направлен в Госкорпорацию «Роскосмос» и сейчас проходит процедуру согласования.В прошлом году в Циолковском был завершен и введен в эксплуатацию долгожданный долгострой - спортивный комплекс, возводившийся с 2005 года. По поручению губернатора дизайн-проект общественного пространства школы, фасада здания и интерьера двух холлов был разработан с учетом космической тематики. Кроме того, Василий Орлов поручил городским властям обратить особое внимание на питание школьников с учетом программы по формированию культуры здорового питания учеников. Сейчас школьное меню утверждается совместно с Роспотребнадзором, а фотографии блюд размещаются в соцсетях для общественного контроля. Для обеденного зала школьной столовой закупили новую мебель, а для кухни приобрели новое оборудование.Особое внимание региональные власти уделяют созданию комфортной городской среды. В Циолковском благоустраивают дворы и общественные пространства, разработан проект «Библиотека под открытым небом», который будет реализован уже в этом году. Кроме того, в 2021 году по поручению губернатора будет построена спортивная площадки в средней школе № 7, реконструирован парк Победы, обновлены фасады жилых домов и общественных зданий.