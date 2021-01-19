Производителей и импортеров обяжут утилизировать 100% отходов упаковки. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции \\"Единая Россия\\" Александр Фокин.Он полагает, что закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Дело в том, что понадобится время для корректировки подзаконных актов, регулирующих расширенную ответственность производителей и импортеров.Напомним, в середине декабря 2020 года Координационный руководитель «Коалиции лидеров за экономику замкнутого цикла для России» Наталья Беляева направила президенту России Владимиру Путину письмо. Она попросила поддержать новый механизм реформы расширенной ответственности производителя (РОП). Беляева уверена, что утилизацию упаковки должны оплачивать непосредственно ее производители. Причем предлагаемые меры во многом совпадают с теми, что уже приняты в некоторых странах Европы.