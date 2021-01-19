В Германии создан фонд в поддержку проекта газопровода «Северный поток-2». Как сообщил министр энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиан Пегель речь идет о природоохранном фонде на севере стране, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве трубопровода.«Фонд создан и живет теперь собственной жизнью», - приводит газета Schweriner Volkszeitung слова главы ведомства, который уточнил, что земельный минюст ранее выдал соответствующее разрешениеРанее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания большинством голосов одобрил предложение о создании фонда в поддержку проекта газопровода.Напомним, накануне газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщил о планах США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве газопровода, а также собственника судна – компании «КВТ-Рус».Правительство ФРГ уже заявил, что «с сожалением» приняло к сведению решение Вашингтона ввести новые ограничение, направленные против проекта. При этом эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что новые американские санкции не отразятся на строительстве газопровода.