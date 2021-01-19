В возрасте 65 лет из жизни ушел американский продюсер и сценарист Дэвид Ричардсон, который также работал над созданием мультипликационного сериала «Симпсоны»Как сообщает журнал Deadline, причиной смерти сценариста, который ранее победил рак, стала сердечная недостаточность.Сообщается, что семья Ричардсона проведет закрытую церемонию прощания, публичная церемония также состоится, но позднее. Кроме того, родные попросили не присылать цветы, а переводить пожертвования Детской исследовательской больнице в Мемфисе.Помимо знаменитого мультсериала «Симпсоны», над которыми Ричардсон работал с 1989, сценарист также известен по своими работами с сериалами «Пустое гнездо», «8 простых правил», «Феном», «Малкольм в центре внимания», «Два с половиной человека», а также мультсериал «С Значит Семья» и другие.