Представители ультраправых движений собирались проникнуть на инаугурацию избранного американского президента Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января. Так считают в Федеральном бюро расследований США.Как сообщает Washington Post со ссылкой на документы ФБР, бюро узнало о том, что радикалы обсуждали возможность попасть на охраняемую территорию под видом бойцов Национальной гвардии.«Члены QAnon (конспирологическое сообщество) обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны», - говорится в одном из документов ФБР.Кроме того, американским спецслужбам стало известно, что некоторые бойцы Нацгвардии стали замечать, что в последние время их стали фотографируют или просто снимать на видео неизвестные лица, а также были выявлены случаи просмотра неизвестными записи с камер видеонаблюдения, установленных в охраняемых зонах.В бюро не оговаривают возможных сценариев подрыва инаугурационных мероприятий, но указывают на то, что в обсуждение возможного насилия против передачи власти новому американскому лидеру принимали участие множество радикалов.Представитель Минобороны США сообщил, что бойцам Нацгвардии поручили высматривать всех, кто одет в специальную экипировку, но ведет себе подозрительно.Напомним, ранее американские СМИ, ссылаясь на документы ФБР, предупредили о возможных вооруженных акциях протеста во всех американских штатах до инаугурации Байдена.