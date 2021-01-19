Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими участниками долевого строительства. На обсуждении подвели итоги минувшего года и наметили планы по дальнейшему закрытию вопросов проблемных долевок. Глава региона подчеркнул, что за год удалось вычеркнуть из списка проблемных 16 объектов, это больше чем годом ранее.- Мы каждый год увеличивали темпы решения вопросов и сохраним этот темп на 2021 год, все для этого сделаем. Понимаем, что эти вопросы нужно решать. Да, не мы эти проблемы создали, но тем не менее, люди, которые оказались в такой сложной ситуации, нуждаются в помощи, и мы прилагаем все силы, чтобы эти вопросы были решены, - сказал Дмитрий Азаров.Проблему дольщиков в регионе решают, отстаивая интересы людей на федеральном уровне. Приоритетное внимание вопросу уделяет и президент России Владимир Путин. С конца 2017 года удалось обеспечить жильем около 3800 человек.- Зачастую даже не 10 лет люди квартиры ждали, а 17, 20 лет. Так вот, за три года мы половину этих вопросов решили и, уверен, добьёмся результата по каждому объекту, каким бы сложным он ни был, - обозначил дальнейшие планы губернатор.В 2020 году большую часть объектов удалось ввести в эксплуатацию, по некоторым люди получили денежные компенсации. Губернатор намерен и дальше взаимодействовать с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, Правительством РФ по данному вопросу. Запланирована встреча с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.