Место инъекции после вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» не рекомендуется мочить в течение трех дней. В этом время лучше отказаться от посещения сауны и бани, говорится в правилах проведения вакцинации от коронавируса, которые Министерство здравоохранения направило в регионы.Специалисты ведомства отметили также, что в течение трех дней не следует пить алкогольный напитки и подвергать свой организм чрезмерным физическим нагрузкам.- Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить прививку. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. Если после прививки повысится температура тела можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, - говорится в сообщении Минздрава РФ.Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по словам министра Михаила Мурашко, перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать тест для диагностики заболевания необязательно. Глава ведомства сообщил, что иммунитет к коронавирусу начинает формироваться после введения первого компонента вакцины в течение 42 дней.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто будет, если от коронавируса привьется бессимптомный больнойНе снизится ли эффективность вакцины, если она попадет в очаг коронавирусной инфекции (подробности)