Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах.«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях», - заявил глава кабмина в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Кроме того, Мишустин призвал расширить охват вакцинации от коронавируса, а также развивать профилактику неинфекционных заболеваний«Сейчас важно защитить людей, сформировать и укрепить их иммунитет, конечно, нужно расширять охват вакцинации и повышать её доступность для граждан», - отметил он.Напомним, сегодня, 19 января, Минздрав заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции во всех российских регионах. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что препарат от COVID-19 поступил во все субъекты страны. Министр также уточнил, что были дополнительно разработаны стандартные операционные процедуры для обеспечения качества как хранения и транспортировки препарата, так и проведения процедуры вакцинации с памятками для пациентов и медицинского персонала.