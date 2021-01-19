Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп войдет в историю как худший глава Белого дома.«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», - сказал экс-помощник американского лидера в интервью немецкому новостному порталу t-online, назвав «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.Однако Болтон не считает правильным инициированный импичмент Трампа. По его мнению, самым страшным наказанием для действующего президент США было бы просто игнорировать его в будущем. «Импичмент ведет к обратному», - отметил он.Напомним, 6 января, сторонники Трампа вошли в здание американского Конгресса и устроили беспорядки в американской столице. В результате беспорядков погибли пять человек. В связи с этими в Конгрессе призвали отстранить от должности действующего американского лидера и вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию»