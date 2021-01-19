Перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать тест на антитела. Об этом говорится в новых правилах Минздрава по организации вакцинации.Что касается ПЦР-теста, то его также сдавать необязательно. Это надо делать только в том случае, если в течение последних двух недель вы контактировали с зараженным или же замечали у себя симптомы COVID-19.В документе также отмечается, что в день вакцинации пациента обязательно должен осмотреть врач. Кроме этого, ему измерят температуру. В случае, если она превышает 37 градусов, прививку делать не будут.Затем, после укола, пациент должен находиться под наблюдением медиков еще как минимум 30 минут.Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, нужно ли делать прививку от коронавируса тем, у кого уже есть антитела. Если анализ показал слабоположительный результат, то лучше пересдать тест в другой лаборатории. При повторном подтверждении наличия антител вакцинация не является строго необходимой.