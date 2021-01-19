Глава российского МИД Сергей Лавров указал, что военная активность Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам могут негативно повлиять на Арктический регион. Об этом министр предупредил во вторник, 19 января, на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.- Сергей Лавров выразил надежду на восстановление традиционного добрососедства между нашими государствами. На переговорах также обсуждался Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках» и «шпионские скандалы», - говорится в сообщении на сайте МИД России.Глава российского ведомства также заявил об ухудшении ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, включая приграничную зону. Сергей Лавров призвал Норвегию к диалогу и урегулированию озабоченности российской стороны по поводу соблюдения обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.В ходе переговоров стороны отметили необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и наращивания отраслевой кооперации, при которой необходимо учитывать интересы деловых кругов и регионов обоих государств.