Весь мир уже давно мучает вопрос - сможем ли мы победить COVID-19 или он с нами навсегда? Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко считает, что коронавирус рано или поздно перейдет в разряд управляемых инфекций.- С такими вирусами мы уже имели дело. И история медицины, история человечества это подтверждает. Инфекция распространялась, приводила к большим жертвам и потерям. И в итоге переходила в цикл хронической инфекции. Она никуда не девалась, а становилась, как мы сегодня говорим, управляемой инфекцией, - объяснил Прокопенко в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".По словам специалиста, коронавирус идет по тому же пути, с одной лишь разницей. Если раньше эпидемии длились несколько лет и даже десятилетий, то сейчас есть надежда на то, что с коронавирусом удастся справиться раньше.- И медицинская наука позволяет нам смотреть на это в оптимистическом плане, - заключил Прокопенко.