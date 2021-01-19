Москва сожалеет, что введение незаконных ограничений против «Северного потока — 2» растет. Российская сторона, несмотря на этом, продолжит работу по финализации проекта. Об этом во вторник, 19 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию РИА Новости, комментируя введение новых американских санкций.Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на высказанную им ранее позицию Москвы по этому поводу.- Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос. Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Соединенных Штатов. Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации данного проекта, - отметил Дмитрий Песков.Напомним, сегодня Соединенные Штаты ввели ограничения против строящего газопровод российского трубоукладчика «Фортуна», его владельца – компании «КВТ-Рус», а также против компании «Рустанкер» и судна «Максим Горький».