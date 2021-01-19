США в ближайшее время рассмотрят новые санкции против российской стороны по закону CAATSA – «О противодействии противникам Америки посредством санкций» - и закону о защите европейской энергобезопасности PEESA. Об этом во вторник, 19 января, сообщил американский государственный секретарь Майк Помпео.Напомним, сегодня американская сторона расширила санкции против строительства «Северного потока – 2». Ограничения на этот раз затронули строящий трубопровод трубоукладчик «Фортуна», его владельца – компанию «КВТ-Рус», компанию «Рустанкер» и суда «Максим Горький» и «Сьерра».- Если проект будет завершен, это даст РФ возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных действий. Кроме того, завершение строительства предоставит средства для использования природных ресурсов для давления и злонамеренного влияния в Европе, - говорится в заявлении Помпео.Госсекретарь США заявила также, что сегодняшнее объявление о новых санкциях против «Северного потока – 2» показало, что Штаты «не боятся привлекать к ответственности тех, кто помогает и потворствует российским методам принуждения».