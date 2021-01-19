Ковид-паспорта уже которую неделю не уходят из новостной повестки. Но зачем они нужны, еще не до конца понятно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что официальной позиции по этому вопросу пока нет, но разные варианты уже прорабатываются.Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов считает, что введение ковид-паспортов - довольно неплохая идея. Во-первых, это нужно самому человеку, а во-вторых, подобные справки пригодятся для мониторинга и учета. Они дают понимание, какое количество людей уже сделали прививки. Кроме этого, ковид-паспорта нужны для пересечения границ.Ачкасов справедливо отметил, что они не будут выдаваться пожизненно. Через какое-то время ковид-паспорта должны обновляться.- Мы сейчас постоянно говорим о популяционном иммунитете. Что это такое? Это количество одномоментно существующих людей, имеющих иммунитет к данной инфекции. У нас говорят, что в среднем его должны иметь 70% населения. Но это не значит, что эти 70% должны переболеть или быть вакцинированными в течение 10 лет. Вакцина действует определенный период времени, она не вечная, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".