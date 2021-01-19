Российский Минпромторг разработал проект постановления, который предполагают индексацию базовых ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и прицепы на 25 процентов. Проект опубликовали во вторник, 19 января, на портале проектов нормативно-правовых актов.Документ предполагает, что ставка утильсбора на автомобили увеличится с 20 тысяч рублей до 25 тысяч, а прицепов – с 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей. Общественное обсуждение инициативы завершится 2 февраля текущего года.В пояснительно записке к проекту уточняется, что повышение ставок не должно вызвать роста цен на машины российского производства, поскольку оно будет компенсировано пропорциональным ростом государственной поддержки программ стимулирования спроса. При этом дополнительные поступления в бюджет страны позволят в том числе продолжить реализацию в текущем году программ стимулирования спроса на автомобили, например, программ льготного автокредитования, лизинга или скидок на газомоторную технику.Отмечается, что базовая ставка утильсбора в отношении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тысячи рублей, а в отношении новых машин – не более 6,5 тысячи.