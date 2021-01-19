Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов объяснил, почему маски должны носить абсолютно все, в том числе и те, кто уже сделал прививку.Во-первых, человек может по-прежнему передавать вирус, хоть и в меньшей степени.- Во-вторых, это такой элемент дисциплинированности. Это тоже важно. Люди же не знают, вот идет человек, вакцинирован он или нет. Поэтому маску нужно носить, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Ранее такое же мнение выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, граждане должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета. В большинстве случаев прививка защищает от заражения, однако вакцинированный может продолжать передавать инфекцию. Мурашко заключил, что носить маски придется до формирования популяционного иммунитета.